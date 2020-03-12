В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем, когда кто-то, например контролёры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — цитирует его ТАСС.

Министр транспорта напомнил о ряде резонансных случаев в 2019 году, «когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребёнок из-за того, что он не оплатил проезд».

«Законопроект сегодня это напрямую запрещает, таких случаев быть не должно», — подчеркнул Дитрих.

При этом он уточнил, что региональные власти по своему усмотрению смогут предоставить контролёрам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

«Сегодня это тоже большая проблема — привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы», — признал глава Минтранса России.

В феврале «Газета.Ru» писала, что следователи начали проверку информации о том, что девятилетнюю девочку высадили из автобуса в Барнауле в тёмное время суток на обочине дороги.