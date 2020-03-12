В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

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Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем, когда кто-то, например контролёры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — цитирует его ТАСС.

Министр транспорта напомнил о ряде резонансных случаев в 2019 году, «когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребёнок из-за того, что он не оплатил проезд».

«Законопроект сегодня это напрямую запрещает, таких случаев быть не должно», — подчеркнул Дитрих.

При этом он уточнил, что региональные власти по своему усмотрению смогут предоставить контролёрам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. 

«Сегодня это тоже большая проблема — привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы», — признал глава Минтранса России.

В феврале «Газета.Ru» писала, что следователи начали проверку информации о том, что девятилетнюю девочку высадили из автобуса в Барнауле в тёмное время суток на обочине дороги.

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