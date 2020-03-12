В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции

Короткая ссылка
В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции
  • РИА Новости

«В настоящее время никаких индикаций на этот счёт нет, никаких рекомендаций на этот счёт нет, обсуждений каких-либо на этот счёт нет и решений на этот счёт тоже нет», — ответил Песков на вопрос о возможности переноса или отмены голосования из-за ситуации с коронавирусом.

Он подчеркнул, что ЦИК продолжает подготовительную и разъяснительную работу для организации данного голосования.

«Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия далека от эпидемии COVID-19 с учётом зарегистрированных в стране случаев заражения.

Премьер России Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что угроза распространения COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить