В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции

В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящее время никаких индикаций на этот счёт нет, никаких рекомендаций на этот счёт нет, обсуждений каких-либо на этот счёт нет и решений на этот счёт тоже нет», — ответил Песков на вопрос о возможности переноса или отмены голосования из-за ситуации с коронавирусом.

Он подчеркнул, что ЦИК продолжает подготовительную и разъяснительную работу для организации данного голосования.

«Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия далека от эпидемии COVID-19 с учётом зарегистрированных в стране случаев заражения.

Премьер России Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что угроза распространения COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.