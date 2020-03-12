В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции
- РИА Новости
«В настоящее время никаких индикаций на этот счёт нет, никаких рекомендаций на этот счёт нет, обсуждений каких-либо на этот счёт нет и решений на этот счёт тоже нет», — ответил Песков на вопрос о возможности переноса или отмены голосования из-за ситуации с коронавирусом.
Он подчеркнул, что ЦИК продолжает подготовительную и разъяснительную работу для организации данного голосования.
«Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия далека от эпидемии COVID-19 с учётом зарегистрированных в стране случаев заражения.
Премьер России Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что угроза распространения COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.