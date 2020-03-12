Песков заявил, что Россия далека от эпидемии коронавируса
- РИА Новости
«Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы», — сказал он.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, при каких обстоятельствах может быть принято решение о переносе голосования по поправкам к Конституции.
«А в остальном это, наверное, уже штаб должен разъяснять, какие могут быть режимы при такой эпидемиологической ситуации», — добавил он.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения COVID-19 в стране сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.