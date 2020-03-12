В двух районах Тюменской области ввели карантин по бешенству
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- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
«Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания», — говорится в документе.
Отмечается, что карантин на территории села Вагай (Омутинский район) и села Созоново с окрестностями (Тюменский район) введён по 2 и 3 мая соответственно.
В этот период в населённых пунктах запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию сёл и деревень.
Отлов диких зверей объявлен вне закона.
5 марта вспышка опасной болезни была зафиксирована ещё в трёх муниципалитетах региона.
В октябре 2019 года телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье около 440 тыс. животных получили прививку от бешенства с начала 2019 года.