В двух районах Тюменской области ввели карантин по бешенству

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В Тюменском и Омутинском районах Тюменской области введён карантин по бешенству животных.
В двух районах Тюменской области ввели карантин по бешенству
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

«Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания», — говорится в документе.

Отмечается, что карантин на территории села Вагай (Омутинский район) и села Созоново с окрестностями (Тюменский район) введён по 2 и 3 мая соответственно.

В этот период в населённых пунктах запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию сёл и деревень.

Отлов диких зверей объявлен вне закона.

5 марта вспышка опасной болезни была зафиксирована ещё в трёх муниципалитетах региона.

В октябре 2019 года телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье около 440 тыс. животных получили прививку от бешенства с начала 2019 года.

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