В трёх муниципалитетах Тюменской области ввели карантин по бешенству

В трёх муниципалитетах Тюменской области введён карантин по бешенству животных.

Как сообщает URA.RU, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Отмечается, что вспышка опасной болезни зафиксирована в Юргинском (Юргинский район) и Исетском (Исетский район) сёлах, а также в деревне Песчаное Казанского района.

Согласно распоряжению, до 20 апреля 2020 года в населённых пунктах запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию сёл и деревни.

Отлов диких зверей объявлен вне закона.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания.

В октябре 2019 года телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье около 440 тыс. животных получили прививку от бешенства с начала 2019 года.