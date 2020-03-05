В трёх муниципалитетах Тюменской области ввели карантин по бешенству

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В трёх муниципалитетах Тюменской области введён карантин по бешенству животных.
В трёх муниципалитетах Тюменской области ввели карантин по бешенству
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Отмечается, что вспышка опасной болезни зафиксирована в Юргинском (Юргинский район) и Исетском (Исетский район) сёлах, а также в деревне Песчаное Казанского района.

Согласно распоряжению, до 20 апреля 2020 года в населённых пунктах запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию сёл и деревни.

Отлов диких зверей объявлен вне закона.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания.

В октябре 2019 года телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье около 440 тыс. животных получили прививку от бешенства с начала 2019 года.

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