В России выросли продажи противовирусных препаратов

Специалисты исследовательского центра «Ромир» провели исследование фармацевтического рынка, по результатам которого выяснили, что в феврале 2020 года средний чек на покупки противовирусных и иммуномодулирующих препаратов увеличился с 382 до 573 рублей.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам исследователей, с момента начала эпидемии коронавируса в Италии произошёл резкий рост продаж — с 1,2 до 2,54 упаковок указанной категории.

«Через Romir Scan Panel мы фиксируем небольшое увеличение спроса на маски и противовирусные препараты начиная с первых дней февраля. Тогда появилась информация и о первых заражённых на территории России. Однако доля людей, поддавшихся панике, была мала и не повлияла на общее покупательское поведение россиян», — заявила директор по работе с клиентами сектора фарма центра «Ромир» Марина Шепотиненко.

Также эксперты выявили рост продаж защитных масок.

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