В Минздраве оценили влияние курса рубля на закупку лекарств

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Замглавы Минздрава России Дмитрий Костенников оценил влияние курса рубля на закупку лекарств.

Он заявил, что «в целом на услугах здравоохранения это (снижение курса рубля. — RT) вряд ли скажется серьёзно, а насчёт закупок лекарств — здесь действительно есть проблемы».

«Особенно тех, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку государство с точки зрения цен регулирует только выборочно те лекарственные препараты, которые вошли в этот список. Поэтому, действительно, скорее всего, какие-то колебания цен будут», — заявил Костенников.

По его словам, в ведомстве в настоящий момент не ожидают «каких-то проблем в целом».

«Закупочная политика министерства пока не пострадает», — добавил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.

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