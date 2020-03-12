В Минздраве оценили влияние курса рубля на закупку лекарств

Замглавы Минздрава России Дмитрий Костенников оценил влияние курса рубля на закупку лекарств.

Он заявил, что «в целом на услугах здравоохранения это (снижение курса рубля. — RT) вряд ли скажется серьёзно, а насчёт закупок лекарств — здесь действительно есть проблемы».

«Особенно тех, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку государство с точки зрения цен регулирует только выборочно те лекарственные препараты, которые вошли в этот список. Поэтому, действительно, скорее всего, какие-то колебания цен будут», — заявил Костенников.

По его словам, в ведомстве в настоящий момент не ожидают «каких-то проблем в целом».

«Закупочная политика министерства пока не пострадает», — добавил он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.