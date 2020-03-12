В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.

«Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определённых действий», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

О задержании планировавших нападение подростков стало известно 26 февраля. По словам одного из них, они намеревались убить из мести «примерно 40 человек».

По данным ФСБ, подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.