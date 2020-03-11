В Мурманске из-за гриппа и коронавируса отменили праздничное мероприятие в честь присоединения Крыма

В Мурманске из-за угрозы распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса отменили мероприятие в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора.

Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.