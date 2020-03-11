В Мурманске из-за гриппа и коронавируса отменили праздничное мероприятие в честь присоединения Крыма
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Такое решение принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора.
Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 15 марта.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице.
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