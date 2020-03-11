В Мурманске из-за гриппа и коронавируса отменили праздничное мероприятие в честь присоединения Крыма

Короткая ссылка
В Мурманске из-за угрозы распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса отменили мероприятие в честь годовщины присоединения Крыма к России.
В Мурманске из-за гриппа и коронавируса отменили праздничное мероприятие в честь присоединения Крыма
  • © citymurmansk.ru

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора.

Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить