Власти Самарской области прокомментировали закон о поправке к Конституции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал законопроект о поправке к Конституции.

Об этом сообщает sova.info.

По словам Азарова, жители региона активно высказывают своё мнение о важности поправок на встречах с депутатами и представителями власти, руководителями общественных объединений.

«Предложенные поправки позволят обеспечить главенство национальных законов — чтобы нам никто не мог указывать со стороны, что и как делать», — сказал губернатор.

Он также отметил поправки, направленные на защиту культурного наследия. Важным Азаров назвал и то, что Конституция закрепляет стремление России к прогрессу, вводит в правовое поле понятие информационных технологий.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции.

Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, также одобрил закон о поправке к Конституции.