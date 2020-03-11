Власти Самарской области прокомментировали закон о поправке к Конституции
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
По словам Азарова, жители региона активно высказывают своё мнение о важности поправок на встречах с депутатами и представителями власти, руководителями общественных объединений.
«Предложенные поправки позволят обеспечить главенство национальных законов — чтобы нам никто не мог указывать со стороны, что и как делать», — сказал губернатор.
Он также отметил поправки, направленные на защиту культурного наследия. Важным Азаров назвал и то, что Конституция закрепляет стремление России к прогрессу, вводит в правовое поле понятие информационных технологий.
Ранее сообщалось, что Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции.
Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, также одобрил закон о поправке к Конституции.