СК начал проверку после экстренной посадки вертолёта под Красноярском
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Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
«11 марта около 09:00 (05:00 мск. — RT)... вертолёт Ми-8АМТ авиакомпании «Скол» вылетел из аэропорта Черемшанка... Во время полёта на табло загорелся датчик «стружка в масле двигателя», в связи с чем командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в пресс-релизе.
Вертолёт направлялся на Юрубчено-Тохомское месторождение.
В результате экстренной посадки никто не пострадал, вертолёт также не получил повреждений.
Источник в экстренных службах уточнил, что на борту вертолёта находились вахтовики.
В конце февраля при жёсткой посадке вертолёта в Ярославской области пострадал один человек.