СК начал проверку после экстренной посадки вертолёта под Красноярском

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Вертолёт Ми-8, на борту которого находились 18 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Черемшанка Красноярского края из-за срабатывания одного из датчиков. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
СК начал проверку после экстренной посадки вертолёта под Красноярском
  • © Авиакомпания СКОЛ

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«11 марта около 09:00 (05:00 мск. — RT)... вертолёт Ми-8АМТ авиакомпании «Скол» вылетел из аэропорта Черемшанка... Во время полёта на табло загорелся датчик «стружка в масле двигателя», в связи с чем командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в пресс-релизе.

Вертолёт направлялся на Юрубчено-Тохомское месторождение.

В результате экстренной посадки никто не пострадал, вертолёт также не получил повреждений. 

Источник в экстренных службах уточнил, что на борту вертолёта находились вахтовики.

В конце февраля при жёсткой посадке вертолёта в Ярославской области пострадал один человек.

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