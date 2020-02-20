Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта под Ярославлем

В Переславском районе Ярославской области в результате жёсткой посадки вертолёта пострадал один человек.

Как сообщает ТАСС, вертолётом управлял основатель сети охотничьих магазинов «Охотактив», блогер Андрей Шелестов.

«В вертолёте был Андрей Шелестов 1974 года рождения. Травма ноги и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован не будет, его будут лечить амбулаторно», — сказали в единой диспетчерской службе Переславля-Залесского.

14 февраля в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале погибли два человека.