Экономист оценил возможность финансового кризиса в России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России.

«Я бы отнёсся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок», — сказал он.

При этом экономист отметил, что устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока.

«У нас и другие аналитические центры, например Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, делали подобные исследования. Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления. Пока устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока. При этом она, конечно, качественно выше других экономик», — добавил он.

Ранее эксперты АКРА сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

Уточняется, что граница перехода финансовой системы в состояние кризиса равняется 2,5 пункта, в то время как показатель на 10 марта составляет 3,12 пункта.