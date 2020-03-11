Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России
Как сообщается на сайте агентства, граница перехода финансовой системы в состояние кризиса равняется 2,5 пункта.
В то время как показатель на 10 марта 2020 года составляет 3,12 пункта.
«Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отметили в АКРА.
В качестве главных причин такой динамики эксперты выделяют распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и прекращение сделки ОПЕК+ по нефти.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.