Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России

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Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

Как сообщается на сайте агентства, граница перехода финансовой системы в состояние кризиса равняется 2,5 пункта. 

В то время как показатель на 10 марта 2020 года составляет 3,12 пункта. 

«Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отметили в АКРА.

В качестве главных причин такой динамики эксперты выделяют распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и прекращение сделки ОПЕК+ по нефти.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

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