Путин оценил текущие отношения России и США на «троечку»

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Текущие отношения между Россией и США находятся на уровне «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин оценил текущие отношения России и США на «троечку»
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

«Где-то на троечку... между двойкой и тройкой. Ближе к тройке всё-таки», — отметил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом Путин подчеркнул, что страны тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом, а также постепенно расширяют товарооборот.

«Смотрите, мы же всё-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом... Товарооборот был больше, он упал до 20, а был 28. Тоже очень мало. Но за последние два года при (американском президенте Дональде. — RT) Трампе товарооборот начал расти», — пояснил российский лидер.

В то же время он напомнил о постоянной санкционной политике Вашингтона в отношении Москвы, а также о невозможности договориться с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Ранее Путин выразил мнение, что США пытаются с помощью санкций против «Северного потока — 2» снизить конкурентоспособность европейской экономики.

3 марта стало известно о согласии Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать Путин.

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