Путин прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»

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Санкциями против «Северного потока — 2» Соединённые Штаты пытаются снизить конкурентоспособность европейской экономики, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он отметил, что после нового российско-украинского транзитного соглашения ограничительные меры следовало бы отменить, но этого не случилось.

Глава государства связывает это с тем, что их задача — обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

По его словам, Вашингтон хочет «обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе».

«Но если первичный источник энергии будет на 25—30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской», — сказал Путин.

В феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Москва не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий.

В российском Минэнерго заверили, что прогнозы по срокам завершения проекта сохраняются.

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