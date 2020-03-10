ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» с упоминанием коронавируса
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- РИА Новости
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Рекламодателю АО «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения. Штраф за подобные нарушения закона «О рекламе» составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Дело было возбуждено 25 февраля из-за подозрений в недостоверности рекламы.