ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» с упоминанием коронавируса

Федеральная антимонопольная служба признала нарушающей закон «О рекламе» рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата против новой коронавирусной инфекции.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Рекламодателю АО «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения. Штраф за подобные нарушения закона «О рекламе» составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Дело было возбуждено 25 февраля из-за подозрений в недостоверности рекламы.