ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Отисифарм», производящей «Арбидол», из-за подозрений в недостоверности рекламы, в которой заявлялось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, дело будет рассмотрено 10 марта.

По данным антимонопольной службы, реклама указанного препарата распространялась в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио».

«Из рекламы следует, что лекарственный препарат «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире», — отмечается в сообщении.

Согласно данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, предоставленным по запросу ФАС, в инструкции к «Арбидолу» нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.