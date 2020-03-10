Рослесхоз объявил о начале пожароопасного сезона в ряде регионов

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Руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко объявил о начале в некоторых регионах России пожароопасного сезона.
Рослесхоз объявил о начале пожароопасного сезона в ряде регионов
  • © Сергей Строителев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее заявление он сделал на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«В связи с тем, что пожароопасный сезон в ряде субъектов Российской Федерации уже стартовал, прошу глав регионов незамедлительно обеспечить стопроцентную готовность к тушению лесных пожаров», — заявил Аноприенко.

Он сообщил, что с начала года на землях лесного фонда России ликвидировано 30 лесных пожаров, что почти в восемь раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области намерены открыть центр мониторинга лесных пожаров, который будет работать круглосуточно. 

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