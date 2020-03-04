В Нижегородской области планируют открыть центр мониторинга лесных пожаров

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В Нижегородской области намерены открыть центр мониторинга лесных пожаров, который будет работать круглосуточно.
В Нижегородской области планируют открыть центр мониторинга лесных пожаров
  • Pixabay

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, предусмотрено дополнительное финансирование лесной отрасли, в том числе организации центра мониторинга. Сотрудники будут обрабатывать данные с десяти квадрокоптеров и 91 камеры видеонаблюдения, которые следят за всей лесной зоной области.

С 2019 года в регионе началась реализация нацпроекта «Экология». Местные лесные хозяйственные учреждения получили почти 300 единиц нового оборудования и техники.

Ранее начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.

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