В Нижегородской области планируют открыть центр мониторинга лесных пожаров

В Нижегородской области намерены открыть центр мониторинга лесных пожаров, который будет работать круглосуточно.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, предусмотрено дополнительное финансирование лесной отрасли, в том числе организации центра мониторинга. Сотрудники будут обрабатывать данные с десяти квадрокоптеров и 91 камеры видеонаблюдения, которые следят за всей лесной зоной области.

С 2019 года в регионе началась реализация нацпроекта «Экология». Местные лесные хозяйственные учреждения получили почти 300 единиц нового оборудования и техники.

Ранее начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.