Путин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму

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Российский президент Владимир Путин в ходе выступления в Государственной думе прокомментировал идею о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
Путин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму
  • РИА Новости

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — сказал глава государства.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступила поправка к Конституции о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. 

О планах внести такую инициативу ко второму чтению законопроекта ранее заявил депутат от «Единой России» Александр Карелин.

Провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента после принятия изменений в Конституцию также предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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