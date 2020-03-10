Путин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления в Государственной думе прокомментировал идею о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — сказал глава государства.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступила поправка к Конституции о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

О планах внести такую инициативу ко второму чтению законопроекта ранее заявил депутат от «Единой России» Александр Карелин.

Провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента после принятия изменений в Конституцию также предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.