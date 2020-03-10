Володин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.
Володин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы сегодня услышали предложение Александра Карелина, который предложил нам рассмотреть его законодательную инициативу, в рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем её рассматривать», — цитирует Володина Интерфакс.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесёт ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — приводит слова Карелина РИА Новости.

Провести досрочные выборы в Госдуму после принятия изменений в Конституцию также предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партии выгодны досрочные парламентские выборы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею, предложил сначала разобраться в ситуации с обвалом экономики и коронавирусом.

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