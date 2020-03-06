Путин и лидеры думских фракций не обсуждали досрочные выборы в Госдуму
«Нет, этот вопрос не поднимался», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент провёл встречу с руководителями фракций Государственной думы, во время которой обсудил с ними работу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
В ходе встречи Путин отметил, что поправки в Конституцию являются востребованными, поскольку ситуация в России изменилась кардинальным образом.
Также глава государства сообщил, что ответственность за нарушения при проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах. По его словам, он поручил внести соответствующие изменения в Административный и Уголовный кодексы.
RT вёл прямую трансляцию встречи.