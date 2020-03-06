Путин и лидеры думских фракций не обсуждали досрочные выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы государства Владимира Путина и лидеров думских фракций не поднимался вопрос о возможности досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.

«Нет, этот вопрос не поднимался», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент провёл встречу с руководителями фракций Государственной думы, во время которой обсудил с ними работу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

В ходе встречи Путин отметил, что поправки в Конституцию являются востребованными, поскольку ситуация в России изменилась кардинальным образом.

Также глава государства сообщил, что ответственность за нарушения при проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах. По его словам, он поручил внести соответствующие изменения в Административный и Уголовный кодексы.

RT вёл прямую трансляцию встречи.