В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах

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Поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на рассмотрение депутатов, передаёт Интерфакс.
В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах
  • РИА Новости

Документ предусматривает право для Госдумы действующего, седьмого созыва двумя третями голосов принять решение о сокращении срока полномочий.

«В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — говорится в тексте.

Согласно поправке, ГД восьмого созыва должна собраться на первое заседание не позднее чем на 30-й день после её избрания.

10 марта Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект об изменении основного закона страны.

В начале пленарного заседания единоросс Александр Карелин выступил с предложением о досрочных выборах.

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