В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах
- РИА Новости
Документ предусматривает право для Госдумы действующего, седьмого созыва двумя третями голосов принять решение о сокращении срока полномочий.
«В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — говорится в тексте.
Согласно поправке, ГД восьмого созыва должна собраться на первое заседание не позднее чем на 30-й день после её избрания.
10 марта Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект об изменении основного закона страны.
В начале пленарного заседания единоросс Александр Карелин выступил с предложением о досрочных выборах.