В Тверской области рассказали о соцвыплатах на ипотеку для молодых семей

В Тверской области рассказали о приёме заявок на получение социальных выплат для частичного погашения ипотеки молодым семьям с детьми до 1 апреля.

Как передаёт tverigrad.ru, такая мера государственной поддержки была принята в регионе летом 2019 года: семьи при рождении или усыновлении ребёнка смогут получить на погашение ипотеки 200 тыс. рублей.

Как уточнили в правительстве Тверской области, право на получение выплаты имеют семьи, где ребёнок родился или был усыновлён во время действия договора ипотечного жилищного кредитования. При этом возраст одного из супругов не должен превышать 25 лет, а сама семья должна быть постоянно зарегистрирована на территории региона.

Как отметил губернатор области Игорь Руденя, помощь молодым семьям в районах через сертификаты на приобретение нового жилья оказывается ежегодно.

«В 2020 году выходим на максимальный уровень обеспеченности поданных заявок от молодых семей», — подчеркнул глава региона.

Ранее URA.RU сообщало о поддержке многодетных семей с ипотекой в Ханты-Мансийском автономном округе.