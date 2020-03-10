Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

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В Кремле получили информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
  • Reuters

«Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — сказал Песков.

Он отметил, что пока не известно, на каком уровне будут представлены США на празднованиях по случаю Дня Победы.

В ноябре Трамп говорил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники. Он добавил, что в праздничных мероприятиях будут задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования.

Также министр указал, что Россия пригласила военных из 20 стран принять участие в параде Победы на Красной площади.

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