В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тысяч человек

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.
В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В параде планируется участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники», — сказал он.

Вместе с этим Шойгу добавил, что в праздничных мероприятиях будут задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования.

Также министр указал, что Россия пригласила военных из 20 стран принять участие в параде Победы на Красной площади.

Ранее стало известно, что длительность парада в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая будет увеличена.

30 января в Министерстве обороны России рассказали о выпуске памятных медалей, которые получат участники праздничного парада к 75-летию Победы 9 мая.

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