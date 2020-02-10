В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В параде планируется участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники», — сказал он.
Вместе с этим Шойгу добавил, что в праздничных мероприятиях будут задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования.
Также министр указал, что Россия пригласила военных из 20 стран принять участие в параде Победы на Красной площади.
Ранее стало известно, что длительность парада в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая будет увеличена.
30 января в Министерстве обороны России рассказали о выпуске памятных медалей, которые получат участники праздничного парада к 75-летию Победы 9 мая.