Длительность парада Победы 9 мая в Москве увеличат

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году длительность парада в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая будет увеличена.
Длительность парада Победы 9 мая в Москве увеличат
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на совещании по подготовке к проведению парада.

«Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Шойгу, ожидается, что на парад приедет много зарубежных делегаций.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о выпуске памятных медалей, которые получат участники праздничного парада к 75-летию Победы 9 мая на Красной площади Москвы, Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в других городах.

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