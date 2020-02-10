Длительность парада Победы 9 мая в Москве увеличат
- РИА Новости
Об этом он сообщил на совещании по подготовке к проведению парада.
«Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Шойгу, ожидается, что на парад приедет много зарубежных делегаций.
Ранее в Министерстве обороны России рассказали о выпуске памятных медалей, которые получат участники праздничного парада к 75-летию Победы 9 мая на Красной площади Москвы, Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в других городах.