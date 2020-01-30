В Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы

В Министерстве обороны России рассказали о выпуске памятных медалей, которые получат участники праздничного парада к 75-летию Победы 9 мая на Красной площади Москвы, Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в других городах.

Как сообщают «Известия», статус новой медали позволит носить её на парадном мундире.

На лицевой стороне выгравирована сцена торжественной церемонии, а на оборотной, под гербом Министерства обороны — надпись: «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Этой традиции много лет. Раньше давали значки, а сейчас будут — памятную медаль», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Новую медаль участник парада сможет прикрепить к кителю, если у него нет десяти и более значимых наград — в соответствии с новыми правилами ношения военной формы.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что проживающим в Севастополе блокадникам Ленинграда вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».