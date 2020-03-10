Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» поправок в Конституцию

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что фракция поддержит законопроект о поправках в Конституцию России в ходе второго чтения в Госдуме.

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — говорится в заявлении Медведева на сайте партии.

Отмечается, что «Единая Россия» призывает другие фракции также поддержать законопроект.

Медведев заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.

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