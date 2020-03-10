Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» поправок в Конституцию
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — говорится в заявлении Медведева на сайте партии.
Отмечается, что «Единая Россия» призывает другие фракции также поддержать законопроект.
Медведев заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.