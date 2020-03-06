Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки в Конституцию.

Об этом он сказал в ходе встречи лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.

«Ваши поправки поддерживают все фракции», — сказал он.

По его словам, парламентарии считают, что поправки в Конституцию максимально отражают запрос общества.

Ранее Путин встретился с руководителями фракций Госдумы и обсудил с ними работу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

2 марта Володин сообщил, что в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции, изложенные на 24 страницах.

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