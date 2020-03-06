Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции
Об этом он сказал в ходе встречи лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.
«Ваши поправки поддерживают все фракции», — сказал он.
По его словам, парламентарии считают, что поправки в Конституцию максимально отражают запрос общества.
Ранее Путин встретился с руководителями фракций Госдумы и обсудил с ними работу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
2 марта Володин сообщил, что в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции, изложенные на 24 страницах.