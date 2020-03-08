Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.

«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

8 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела, после того как на лестничной площадке дома в Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в голову.

После этого следователи задержали несовершеннолетнего. По версии следствия, накануне несколько подростков находились в квартире, и сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, как хранилось оружие в жилище и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.