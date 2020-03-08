Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Короткая ссылка
Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал RT о состоянии задержанного.
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
  • РИА Новости

«В тяжёлом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — сказал он.

Адвокат добавил, что меру пресечения будет рассматривать Колпинский районный суд.

8 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как на лестничной площадке дома в Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в голову.

После этого следователи задержали несовершеннолетнего. По версии следствия, накануне несколько подростков находились в квартире, и сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, как хранилось оружие в жилище и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить