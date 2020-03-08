Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал RT о состоянии задержанного.

«В тяжёлом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — сказал он.

Адвокат добавил, что меру пресечения будет рассматривать Колпинский районный суд.

8 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как на лестничной площадке дома в Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в голову.

После этого следователи задержали несовершеннолетнего. По версии следствия, накануне несколько подростков находились в квартире, и сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, как хранилось оружие в жилище и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.