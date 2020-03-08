Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

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Российские военные на Балтийском флоте провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов комплексами «Искандер».
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
  • РИА Новости

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.

К участию в тренировке были привлечены более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области.

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