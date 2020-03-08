Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

Российские военные на Балтийском флоте провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов комплексами «Искандер».

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.

К участию в тренировке были привлечены более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области.