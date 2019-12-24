Гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области
- © function.mil.ru
Особое внимание во время мероприятий боевой подготовки уделили стрельбе из автоматических станковых гранатомётов АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям в лощинах, оврагах.
Половина стрельб была организована в ночное время.
Военнослужащие также приняли участие в нескольких десятках тактических занятий.
Занятия по боевой подготовке стартовали в начале декабря. В них задействовали 100 военнослужащих из частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтфлота.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в отделе информационного обеспечения Черноморского флота рассказали о проведении артиллерийских учений с беспилотниками.