Черноморский флот сообщил о проведении артиллерийских учений с беспилотниками

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота рассказали о проведении артиллерийских учений с беспилотниками, сообщает «Крыминформ».

«В ходе учений военнослужащие в составе колонны военной техники совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон, выполнили инженерные работы по оборудованию и маскировке позиций и приступили к проведению тренировок с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

В отделе добавили, что расчёты отрабатывают разведывательно-поисковые действия по обнаружению командных пунктов условного противника с дальнейшей передачей выявленных координат штабам артиллерийских подразделений, а также действия по отражению атак беспилотников условного противника.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с радио Sputnik оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море.