Автоэксперт прокомментировал введение нового формата полиса ОСАГО

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Кирилл Горшенин
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал RT вступление в силу постановления ЦБ, согласно которому водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Автоэксперт прокомментировал введение нового формата полиса ОСАГО
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На жизни автовладельцев это не скажется никак... Какая мне как автомобилисту разница, выдадут два полиса или один. Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, — остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне», — заявил Субботин.

При этом эксперт заметил, что нововведение повлияет только на деятельность страховых компаний.

«Это внутренняя часть, которая затрагивает только задачи и проблемы страховых компаний», — добавил он.

Субботин также напомнил, что по истечении срока ОСАГО даже при наличии каско управление автомобилем незаконно до продления договора обязательного страхования.

Ранее в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО, в рамках которого автовладельцам больше не нужно заключать договор каско в виде отдельного документа.

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