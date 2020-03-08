Автоэксперт прокомментировал введение нового формата полиса ОСАГО

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал RT вступление в силу постановления ЦБ, согласно которому водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

«На жизни автовладельцев это не скажется никак... Какая мне как автомобилисту разница, выдадут два полиса или один. Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, — остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне», — заявил Субботин.

При этом эксперт заметил, что нововведение повлияет только на деятельность страховых компаний.

«Это внутренняя часть, которая затрагивает только задачи и проблемы страховых компаний», — добавил он.

Субботин также напомнил, что по истечении срока ОСАГО даже при наличии каско управление автомобилем незаконно до продления договора обязательного страхования.

Ранее в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО, в рамках которого автовладельцам больше не нужно заключать договор каско в виде отдельного документа.