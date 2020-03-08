Автоэксперт прокомментировал введение нового формата полиса ОСАГО
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«На жизни автовладельцев это не скажется никак... Какая мне как автомобилисту разница, выдадут два полиса или один. Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, — остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне», — заявил Субботин.
При этом эксперт заметил, что нововведение повлияет только на деятельность страховых компаний.
«Это внутренняя часть, которая затрагивает только задачи и проблемы страховых компаний», — добавил он.
Субботин также напомнил, что по истечении срока ОСАГО даже при наличии каско управление автомобилем незаконно до продления договора обязательного страхования.
Ранее в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО, в рамках которого автовладельцам больше не нужно заключать договор каско в виде отдельного документа.