В Омске рассказали о получающей 52 тысячи рублей пенсии женщине
- АГН «Москва»
Она отметила, что такую сумму пенсионерка заработала на страховых взносах и получает её на общих основаниях.
Сообщается, что средний размер пенсионных выплат в регионе составляет 13 813 рублей.
«Эта пенсия, по убеждению представителей ведомства, должна сломать стереотипы скептически настроенных относительно своего пенсионного будущего жителей региона», — пишет портал Superomsk.
Ранее в Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля 2020 года.
Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой» назвала причины понижения или повышения пенсии.