В Омске рассказали о получающей 52 тысячи рублей пенсии женщине

Заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич сообщила, что в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.

Она отметила, что такую сумму пенсионерка заработала на страховых взносах и получает её на общих основаниях.

Сообщается, что средний размер пенсионных выплат в регионе составляет 13 813 рублей.

«Эта пенсия, по убеждению представителей ведомства, должна сломать стереотипы скептически настроенных относительно своего пенсионного будущего жителей региона», — пишет портал Superomsk.

Ранее в Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля 2020 года.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой» назвала причины понижения или повышения пенсии.