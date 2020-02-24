В Совфеде назвали причины изменения пенсии

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой» назвала причины понижения или повышения пенсии.

Она подчеркнула, что размер пенсии может быть изменён только в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством.

По её словам, размер пенсии может быть изменён «как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при её назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена».

Бибикова сообщила, что пенсия может быть изменена, если к ней установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. Она пояснила, что при достижении совершеннолетия эта надбавка снимается.

Размер пенсии изменяется при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста, тогда, как рассказывает зампред комитета Совфеда, «размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии».

Отмечается, что с 2010 года действует норма, согласно которой, как поясняет Бибикова, неработающий пенсионер — «где бы он ни проживал — не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован».

Кроме этого, она рассказала, какая ситуация может произойти при переезде из одного региона в другой.

Так, в разных регионах установлен разный прожиточный минимум.

«Соответственно, если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тыс. рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тыс. рублей, то его пенсия увеличивается», — заявила она.

Также она отмечает, что «может быть и обратная ситуация».

При этом она подчеркнула, что «размер пенсии не меняется, меняется размер социальной доплаты к пенсии».

Ранее в Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля 2020 года.