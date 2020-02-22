Эксперты объяснили, почему мужчины выходят на пенсию позже женщин

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Николай Соколов
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда рассказали RT, чем обусловлена разница в возрасте при выходе на пенсию по старости между мужчинами и женщинами в России.
Эксперты объяснили, почему мужчины выходят на пенсию позже женщин
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По словам экспертов, пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин был установлен в 1930-е годы на основании исследований возможностей организма.

«В результате проведённых в тот период обследований было выявлено, что способность к продолжению трудовой деятельности в прежнем режиме большинство работавших женщин утрачивают к 55 годам, мужчины — к 60 годам», — отмечают они.

Кроме того, специалисты уточняют, что при установлении такой разницы в возрасте выхода на пенсию учитывалась особая роль женщины в воспитании ребёнка, в связи с чем на неё обычно ложится дополнительная нагрузка — домашние дела.

В 2000 году эти доводы были подтверждены Конституционным судом России, напоминают во ВНИИ труда. Подчёркивалось, что такая разница в возрасте была установлена в связи с физиологическими различиями между полами, а также в связи с тем, что таким образом государство защищает права материнства, гарантированные в Конституции.

В рамках последних изменений пенсионного законодательства, как отмечают эксперты, эта разница была сохранена, вместе с тем для многодетных женщин были введены дополнительные пенсионные льготы.

Ранее в Минтруде заявили об индексации социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля 2020 года.

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