Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
Местным жителям и беженцам были переданы одеяла, хлеб и продуктовые наборы со сгущённым молоком, чаем, рисом, мукой и гречневой крупой.
Отмечается, что всего выдали около 250 таких наборов.
Ранее глава германского МИД Хайко Маас отметил роль России в обеспечении гарантий для гумпомощи Идлибу.
Как сообщалось в конце января, правительство России в 2020 году выделит до $20 млн фонду Всемирной продовольственной программы ООН на продовольствие для населения Сирии.