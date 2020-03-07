В Москве горячая линия по коронавирусу получила более 500 заявок на больничные

В Москве горячая линия по коронавирусной инфекции COVID-19 получила более 500 заявок на больничные.

«Речь идёт о Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Франции, Германии. Всем прибывшим на территорию города Москвы из таких стран нужно позвонить и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом. На горячую линию поступило уже более 7 тыс. звонков, операторы кол-центра получили заявки на более 500 больничных листов», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Москве.

Отмечается, что на дом к позвонившим поехали курьеры с больничными листами.

5 марта сообщалось,что в целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.