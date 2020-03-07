Пожар на складах с радиоэлектроникой в Новой Москве ликвидирован

Возгорание на складах с радиоэлектроникой в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидировано. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

© МЧС РФ

«Объявлена ликвидация пожара», — приводит РИА Новости его слова. В столичном управлении МЧС России заявили, что информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. Ранее сообщалось о локализации крупного пожара в Институтском проезде в Новой Москве.