В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой
- РИА Новости
«В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В столичном управлении МЧС уточнили, что пожар произошёл в металлическом ангаре в посёлке Мосрентген в Новой Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей, возгорание удалось локализовать.
Ранее сообщалось об эвакуации около 100 посетителей торгового центра «Фили» в Москве из-за возгорания кабеля.