В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой

В посёлке Мосрентген в Новой Москве на площади 3 тыс. кв. м происходит горение складов с радиоэлектроникой. Об этом сообщают столичные экстренные службы.

РИА Новости

«В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. В столичном управлении МЧС уточнили, что пожар произошёл в металлическом ангаре в посёлке Мосрентген в Новой Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей, возгорание удалось локализовать. Ранее сообщалось об эвакуации около 100 посетителей торгового центра «Фили» в Москве из-за возгорания кабеля.