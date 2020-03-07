В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой

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В посёлке Мосрентген в Новой Москве на площади 3 тыс. кв. м происходит горение складов с радиоэлектроникой. Об этом сообщают столичные экстренные службы.
В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой
  • РИА Новости

«В Институтском проезде происходит горение на складах с радиоэлектроникой на площади 3 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В столичном управлении МЧС уточнили, что пожар произошёл в металлическом ангаре в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей, возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось об эвакуации около 100 посетителей торгового центра «Фили» в Москве из-за возгорания кабеля.

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