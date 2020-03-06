В Москве эвакуировали около 100 человек из ТЦ из-за пожара
Порядка 100 человек были эвакуированы из торгового центра «Фили» в Москве из-за возгорания кабеля.
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Из ТЦ «Фили» эвакуированы около 100 человек», — сказал собеседник.
В ноябре 2019 года URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.
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