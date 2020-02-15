Из пансионата в Сочи эвакуировали 100 человек из-за пожара

Спасатели эвакуировали 100 человек из-за пожара в пансионате в Адлерском районе Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что возгорание произошло утром в пансионате «Бургас». Площадь пожара составила 5 кв. м.

«Проведена эвакуация в количестве 100 человек... В 05:39 ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет», — указывается в заявлении.

Уточняется, что горели вещи.

В ноябре 2019 года URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.