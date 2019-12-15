Из девятиэтажного дома в Татарстане эвакуировали более 50 человек из-за пожара

Из девятиэтажного дома в Альметьевске эвакуировали более 50 человек из-за пожара, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошёл на улице Шевченко. В коридоре на втором этаже загорелись диван и вещи. Площадь пожара — 6 кв. м.

Самостоятельно покинули здание 50 человек. Ещё семеро, в том числе ребёнок, не смогли выйти из квартир из-за сильного дыма. Им помогли спасатели.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.