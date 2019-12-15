Из девятиэтажного дома в Татарстане эвакуировали более 50 человек из-за пожара
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- РИА Новости
Инцидент произошёл на улице Шевченко. В коридоре на втором этаже загорелись диван и вещи. Площадь пожара — 6 кв. м.
Самостоятельно покинули здание 50 человек. Ещё семеро, в том числе ребёнок, не смогли выйти из квартир из-за сильного дыма. Им помогли спасатели.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Ранее URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.