Между Керчью и Анапой начал ходить поезд

Поезд начал ходить между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, первый состав отправился с полуострова в Краснодарский край в субботу, 7 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в Южной пригородной пассажирской компании, поезда Керчь — Анапа — Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером.

В пятницу и в выходные дни будет ходить дневной состав. Время в пути — два часа. Стоимость билетов — 439 рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 2019 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Удмуртии инвестировали более 3 млрд рублей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга (№ 7/8) отправился с Московского вокзала 23 декабря. Состав был в пути около 43,5 часа и прибыл в Севастополь 25 декабря.

Из Москвы первый пассажирский двухэтажный поезд прибыл на вокзал Симферополя утром 26 декабря.