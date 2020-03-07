Между Керчью и Анапой начал ходить поезд

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Поезд начал ходить между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, первый состав отправился с полуострова в Краснодарский край в субботу, 7 марта.
Между Керчью и Анапой начал ходить поезд
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в Южной пригородной пассажирской компании, поезда Керчь — Анапа — Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером.

В пятницу и в выходные дни будет ходить дневной состав. Время в пути — два часа. Стоимость билетов — 439 рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 2019 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Удмуртии инвестировали более 3 млрд рублей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга (№ 7/8) отправился с Московского вокзала 23 декабря. Состав был в пути около 43,5 часа и прибыл в Севастополь 25 декабря.

Из Москвы первый пассажирский двухэтажный поезд прибыл на вокзал Симферополя утром 26 декабря.

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