Жительница Иванова рассказала, о чём прошептала Путину на ухо

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Юлия Шилова, жительница Иванова, предложившая президенту России Владимиру Путину взять её замуж, рассказала, о чём прошептала на ухо главе государства во время его поездки в этот город.
Жительница Иванова рассказала, о чём прошептала Путину на ухо
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Я ему сказала, что передала фотографии», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Шилова добавила, что считает главу государства смелым и решительным, и давно к нему «присматривается».

«Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чём общаться, если не о главном?» — отметила Юлия в беседе с kp.ru.

Как уточняется, Шилова работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу.

6 марта Владимир Путин в преддверии Международного женского дня посетил парашютный завод «Полёт» в Ивановской области, где встретился с представителями общественности региона.

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