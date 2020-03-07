Жительница Иванова рассказала, о чём прошептала Путину на ухо

Юлия Шилова, жительница Иванова, предложившая президенту России Владимиру Путину взять её замуж, рассказала, о чём прошептала на ухо главе государства во время его поездки в этот город.

«Я ему сказала, что передала фотографии», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Шилова добавила, что считает главу государства смелым и решительным, и давно к нему «присматривается».

«Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чём общаться, если не о главном?» — отметила Юлия в беседе с kp.ru.

Как уточняется, Шилова работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу.

6 марта Владимир Путин в преддверии Международного женского дня посетил парашютный завод «Полёт» в Ивановской области, где встретился с представителями общественности региона.