Путин посетил парашютный завод в Иванове

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня посетил парашютный завод «Полёт» в Ивановской области, где встретился с представителями общественности региона.

«У нас необычное здесь посещение: вроде бы абсолютно женский коллектив, практически женское производство... и в то же время так напрямую связано с обороноспособностью», — сказал Путин.

В рамках встречи российский лидер рассказал о своём опыте прыжков с парашютом.

«Когда я это делал, прыгал (с парашютом. — RT) в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», — отметил он.

Путин признался, что ему было очень интересно посмотреть, как налажено производство парашютов, как оно «шагнуло вперёд», и заявил, что в настоящее время оно «развивается очень быстро благодаря женщинам».

Ранее стали известно, что в 2019 году российские военнослужащие Воздушно-десантных войск выполнили почти 180 тыс. прыжков с парашютом.